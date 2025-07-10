Дума разрешила учитывать по кассовому методу процентные доходы по санкционным займам

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон с поправкой, которая смягчает налоговый режим для российских компаний, не получающих выплаты по займам от своих иностранных "дочек", находящихся под санкциями.

Поправка была внесены ко второму чтению в правительственный законопроект № 835237-8.

До 2022 года российские компании были обязаны учитывать доходы по процентам от иностранных организаций по методу начисления. Это означало, что даже если иностранная "дочка" не выплачивала проценты по займу, российская компания должна была учесть их как доход и заплатить налог на прибыль, как если бы средства поступили. Такая обязанность сохранялась, даже если возврат был невозможен из-за санкций или блокировки активов.

С 1 января 2023 года в Налоговый кодекс был добавлен подпункт 14.4 пункта 4 статьи 271, по которому, если российская компания владеет более 50% в иностранной организации и эта организация должна ей проценты по долговым обязательствам, но в 2022-2024 годах прекратила их начислять из-за ограничительных мер, то доход может признаваться не по методу начисления, а по факту поступления - но не позднее 31 марта 2025 года.

Принятый Госдумой закон отменяет действующее ограничение, согласно которому кассовый метод можно было применять только до 31 марта 2025 года и уточняет, что доход по процентам может учитываться не в момент начисления, а по факту поступления средств - но не позднее 31 декабря 2029 года. Кассовый метод разрешается использовать для доходов в виде процентов, начисленных в период с 2023 по 2029 год (вместо 2022-2024). Санкции, из-за которых иностранная организация, более чем на 50% принадлежащая российской компании, перестала платить проценты были введены после 5 марта 2022 года. Если проценты были включены в тело долга, доходом они считаются в момент возврата основного долга.

Дополнительно регулируется вопрос об освобождении от налогообложении, если долги по процентным доходам признаются безнадежными. Так, прощение задолженности по процентам должно происходить на основании соглашения, утвержденного судом в иностранном государстве в рамках процедуры финансового оздоровления; заимодавец (налоговый агент) и заемщик (иностранная организация) входят в одну международную группу компаний; в отношении этой иностранной организации с 2022 года действуют запретительные, ограничительные или аналогичные меры, включая запреты или ограничения на расчеты, финансовые операции, операции с займами или ценными бумагами.

Как говорилось ранее в пояснительных материалах Минфина к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, проект данных поправок был подготовлен, в частности, для недопущения дополнительной налоговой нагрузки на ПАО "Газпром" в связи с задолженностью швейцарской компании Nord Stream 2 AG.