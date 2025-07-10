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Банки смогут учитывать господдержку для снижения резервов по кредитам госкомпаниям только при ряде условий

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Банки смогут учитывать господдержку при оценке финансового положения госкомпаний только при соблюдении ряда условий, заявил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Антон Наберухин.

ЦБ подготовил проект новой редакции инструкции об обязательных нормативах, которая заменит инструкцию 199-И и получит новый номер 220-И после регистрации в Минюсте. В ней есть изменения, которые касаются риск-весов, применяемых к госкомпаниям.

"Сейчас риск-вес для заемщиков инвесткласса составляет 65%, и чтобы его получить, не нужен рейтинг, достаточно факта размещения ценных бумаг на бирже. В будущем же для получения такого риск-веса 65% будет требоваться не просто рейтинг долгосрочной кредитоспособности, но еще и так называемая оценка собственной кредитоспособности (ОСК). В этой оценке поддержка учитывается, только если банк располагает так называемой "ординарной поддержкой", к которой относятся гарантии, поручительства, прямые обязательства бюджета платить за заемщика и так далее", - заявил Наберухин.

Он отметил, что с точки зрения резервов существует такая же проблема - сейчас поддержка учитывается как экспертный фактор. К примеру, банк говорит, что этой компанией владеет государство, и он считает, что для государства компания важна, оно будет ее поддерживать, и за счет этого банк минимизирует резерв. Регулятор подготовил изменения в положение о порядке формирования резервов 590-П, которые вводят дополнительные требования при учете фактора поддержки со стороны государства.

"Мы планируем разрешить использование экспертного фактора только при соблюдении конкретных условий", - заявил Наберухин.

В частности, банк должен учитывать историю поддержки компании за последние три года.

"Если реально была докапитализация, субсидии, или иные меры поддержки со стороны государства, которые значимы относительно общего бюджета компании. (...) За год много чего может случиться или не случиться, и поддержка может не потребоваться, но три года - это горизонт, на котором можно делать выводы. Причем мы не будем сильно ограничивать инструменты поддержки, мы готовы на разные вещи посмотреть: на субсидированную программу финансирования или на бессрочные облигации, которые гарантируются Минфином, прямую рекапитализацию и так далее. То есть мы оставим здесь банкам степень свободы, но наше главное требование - чтобы за последние три года компании поступали от государства средства, которые бы поддержали ее финансовое положение", - пояснил он.

Второе условие - это юридические обязательства, которые включают либо гарантирование, либо механизм прямых соглашений по ГЧП, либо зарезервированная строка расходов на поддержку в бюджете, либо механизм поддержки, который прописан на уровне федерального закона или распоряжения правительства.

"То есть такого рода вещи, которые по идее еще исторически не работали, но в них есть степень обязательности. При выполнении требований у банка будет возможность учесть такую поддержку при оценке финансового положения, и соответственно, снизить размер резерва", - отметил Наберухин.

Минфин Минюст Антон Наберухин Банк России ЦБ РФ
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