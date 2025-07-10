В I чтении принят проект о снижении штрафов для такси за отсутствие полиса ОСГОП

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дифференцирует штрафы для перевозчиков за отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП).

Законопроект (№866131-8) был внесен в парламент группой депутатов в марте.

Согласно действующему законодательству, если перевозчик не застраховал свою гражданскую ответственность за причинение вреда пассажирам, ему грозит штраф: для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для компаний - от 500 тыс. до 1 млн руб. Если перевозчик не предоставляет пассажирам информацию о страховщике и договоре ОСГОП, штраф может составить для должностных лиц до 1 тыс. до 3 тыс. руб.

Авторы законопроекта отмечают, что действующие нормы были рассчитаны на крупные транспортные компании в сфере авиаперевозок, железнодорожных перевозок, однако их применение к таксопаркам повышает риск их массовых банкротств. Согласно инициативе, штрафы за отсутствие договора ОСГОП при перевозке легковым такси предлагается уменьшить: для граждан - до 1-5 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей - до 20-25 тыс. руб., юридических лиц - до 30-40 тыс. руб.

"Идея дифференциации административной ответственности перевозчиков, в том числе в рамках отдельного административного состава в отношении перевозок такси, представляется актуальной и обоснованной, в связи с чем концепция рассматриваемого законопроекта поддерживается", - говорится в заключении комитета.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.