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Минобороны сообщило о поражении днем в четверг 25 дронов ВСУ над регионами РФ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что днем в четверг сбили 25 украинских беспилотников над тремя регионами РФ.

"В период с 15:00 мск до 16:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА - над территорией Брянской области, восемь БПЛА - над территорией Белгородской области и три БПЛА - над территорией Московского региона", - заявили в Минобороны РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в четверг сообщал, что система ПВО сбила три дрона, летевших в направлении столицы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
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