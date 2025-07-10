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Пять человек погибли в ДТП под Севастополем

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Дорожная авария в четверг днем под Севастополем унесла жизни пяти человек, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

"В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля - молодые жительницы Крыма 2005-2007 годов рождения", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 14:20 на выезде из села Верхнесадового. По предварительной информации, 18-летняя девушка за рулем автомобиля ВАЗ не предоставила преимущество в движении микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего мужчины, в результате чего произошло столкновение.

Четыре пассажирки легкового автомобиля в возрасте от 17 до 19 лет погибли на месте. Позднее в больнице скончалась девушка-водитель ВАЗа, ранее доставленная в медучреждение с травмами.

Ранее со ссылкой на УМВД России по Севастополю сообщалось о ДТП с четырьмя погибшими, произошедшем на 47-м километре автодороги Симферополь - Бахчисарай - Севастополь.

Севастополь Крым Симферополь
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