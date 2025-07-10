Оператор аэропорта Грозного переименован

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - АО "Вайнахавиа", оператор аэропорта "Северный" в Грозном, сменило название на АО "Международный аэропорт Грозный ("Северный") им. А.А.Кадырова".

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 9 июля.

Самому аэропорту имя первого руководителя Чечни Ахмата Кадырова было присвоено указом президента 23 августа 2021 года.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы по 17 направлениям в 6 стран. Он имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии. Среди работающих с аэропортом перевозчиков - "Аэрофлот" , S7, "ЮТэйр" , "Уральские авиалинии" , Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines, Nordwind. По итогам 2024 года пассажиропоток аэропорта сократился на 5,4% - до 951,5 тысяч человек.

Ахмат Кадыров - отец действующего главы Чечни Рамзана Кадырова. Он погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо".