Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 324 га

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Около 200 пожарных привлечены к тушению лесного пожара в Каменском лесничестве в Ростовской области, площадь которого увеличилась до 324 га, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на 07:00 мск площадь пожара 324 га, угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что к тушению пожара привлечены 194 человека, 54 единицы техники.

Ранее в Минприроды региона сообщили, что на территории Каменского лесничества в 14:40 мск зафиксирован лесной пожар. К 22:00 среды его площадь достигала 194 га. Погибших и пострадавших нет.