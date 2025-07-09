Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 168 га

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Площадь лесного пожара в Каменском и Уляшкинском лесничествах в Ростовской области выросла до 168 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о возгорании леса на землях Каменского лесничества, Уляшкинского участкового лесничества, 31 квартал. По состоянию на 21:00 площадь пожара составляет 168 Га (низовой 132 Га, верховой 36 Га)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар тушат на пяти боевых участках. В тушении задействованы 154 человека и 51 единица техники. Погибших и пострадавших нет.

Ранее в Минприроды региона сообщили, что на территории Каменского лесничества в 14:40 зафиксирован лесной пожар. На 20:00 площадь пожара составляла 97 Га. Тушить возгорание мешает порывистый ветер.