Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренно негативную динамику на фоне поступающих геополитических новостей и в ожидании известий о новых западных антироссийских санкциях; фактором поддержки выступает подросшая утром нефть (фьючерс на Brent поднялся к $68,9 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов просел на 0,3%, лидируют в откате акции "ММК" (-1,1%), "Роснефти" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2723,21 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снижаются в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 июля, составляет 77,9029 руб. (-26,98 копейки).

Согласно новым дополнительным условиям проведения торгов на Мосбирже, на утренней и вечерней дополнительных сессиях не будут проводиться торги теми бумагами, у которых накануне состоялась отсечка дивидендов, поскольку по правилам торгов величина отклонения цен на допсессиях не должна превышать 10%. В пятницу дивидендный "гэп" будет у акций ПАО "Центральный телеграф", МТС-банка и ВТБ - сделки с ними будут заключаться только в течение основной сессии Мосбиржи.

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Северстали" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,9%), "ВК" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп объявил, что сделает важное заявление по России в понедельник, 14 июля. "Я думаю, что в понедельник у меня будет важное заявление по России", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. При этом он отказался сообщить какие-либо подробности.

Президент США также отметил, что "разочарован в России". "Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", - добавил Трамп.

Европейская комиссия разрабатывает механизм корректировки предельного уровня цен на российскую нефть в зависимости от изменений мировых котировок, сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на дипломатов Евросоюза. В рамках 18-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия уже предложила снизить потолок цены с нынешних $60 за баррель до $45 за баррель. Это было обусловлено тем, что падение мировых цен на нефть сделало текущий лимит практически неактуальным.

Ожидается, что ЕК на этой неделе предложит ввести плавающий потолок в рамках нового пакета санкций. Один из источников сообщил, что механизм, который пока находится в стадии проработки, предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра лимита цен для его корректировки в соответствии с мировыми ценами на нефть.

Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила накануне, что без прямой коммуникации с представителями российской стороны невозможно достичь мирного урегулирования на Украине. Брюс отметила, что администрация предыдущего президента Джо Байдена избегала диалога с Россией на протяжении трех лет.

"Интерес президента США Дональда Трампа под номером один - остановить гибель людей. Он сделает все возможное, чтобы остановить эту войну и все войны, которые он в силах остановить", - добавила представитель.

Также Брюс сообщила, что российская сторона поделилась рядом соображений по поводу урегулирования ситуации на Украине, эти предложения переданы президенту США Трампу. "Россияне поделились некоторыми идеями, которые (госсекретарь США Марко Рубио - ИФ) передаст президенту, и конечно, мы посмотрим, что он скажет", - сказала она на брифинге в четверг, комментируя прошедшую встречу Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре.

Брюс также напомнила, что ранее президент США выражал разочарование отсутствием прогресса в мирных переговорах по Украине. "Мы надеемся, что это может измениться, намерены оставаться вовлечёнными и иметь возможность влиять на ситуацию", - подчеркнула дипломат.

Постоянный представитель США в НАТО Мэтью Уитакер заявил в четверг телеканалу Newsmax, что европейцы должны взять на себя значительную долю расходов по поддержке Украины. "Европейские союзники должны взять на себя львиную долю поддержки Украины", - сказал постпред, отметив, что "Европа стала более восприимчивой к этому после недавнего саммита НАТО".

"Союзники по НАТО повысили свою готовность взять на себя традиционную оборону европейского континента и одновременно взять на себя больше ответственности за поставки оружия в Украину", - пояснил Уитакер.

Великобритания подписала соглашение о поставке Украине более 5 тыс. зенитных ракет Thales, сообщило в четверг правительство Великобритании. "Великобритания и Украина заключили историческое соглашение о поставках зенитных ракет Thales, что укрепит рост британской экономики, создаст рабочие места и позволит Украине продолжать борьбу", - говорится в сообщении.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, международные отношения России остаются напряженными, однако контакты на высоком уровне продолжаются, о чем свидетельствуют переговоры главы МИД РФ Лаврова с госсекретарем США Рубио на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Также рынок акций поддерживает надежда на новое снижение в июле ключевой ставки Банком России. Данные Росстата об ускорении инфляции в начале июля не произвели большого впечатления на рынок, поскольку были ожидаемы из-за объявленного заранее роста с 1 июля тарифов на коммунальные услуги в целом на 11,9%.

Акции ВТБ в пятницу будут торговаться на Мосбирже уже без годовых дивидендов (выплаты - 25,58 руб. на акцию, доходность - рекордные 27%). Индекс МосБиржи все еще держится в боковом диапазоне 2700-2900 пунктов. Хотя индекс и предпринимает попытки выйти за эти границы, закрепиться там ему пока не удается. А без этого направление вероятного будущего тренда останется неопределенным, полагает Калачев.

Индексы акций в США накануне выросли на 0,1-0,4%, участники рынка оценивали новости корпоративного сектора, протокол июньского заседания Федеральной резервной системы и статданные по рынку труда.

Протокол прошлого заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), опубликованный накануне, показал, что руководители Федрезерва в целом считают целесообразным снижение базовой процентной ставки в этом году.

"По оценкам большинства участников [заседания], некоторое снижение целевого диапазона процентной ставки в этом году наверняка будет целесообразно", - говорится в протоколе. "Пара участников" заседания заявила о готовности рассмотреть уменьшение ставки уже в июле, если статданные оправдают их прогнозы.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до 227 тыс., сообщается в отчете министерства труда. Это минимум за семь недель. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит 235 тыс.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп накануне объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии, крупнейшей экономики Латинской Америки. Между тем еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия достигла значительного прогресса в переговорах с Вашингтоном по рамочному соглашению, и торговая сделка может быть заключена в ближайшие дни.

Последствия повышения импортных пошлин в полной мере могут отразиться на инфляции лишь в конце текущего года или даже в начале следующего, отметил глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia не изменился, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 1,9%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в пятницу цены умеренно растут после отката накануне, когда Brent упала ниже $69 за баррель с уровней выше $70 за баррель на новостях о планах США ввести с 1 августа пошлину в 50% на все товары из Бразилии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $68,89 за баррель (+0,4%), августовская цена фьючерса на WTI - $66,87 за баррель (+0,5%).

Тем временем страны ОПЕК+ обсуждают возможность паузы в наращивании добычи после октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в альянсе. В минувшую субботу восемь участников, добровольно ограничивших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, утвердили решение с августа увеличить её суммарно еще на 548 тыс. б/с. С учетом этого повышения они восстановили производство на 1,78 млн б/с.