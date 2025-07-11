Песков отметил "перегибание палки" с патриотизмом в ряде СМИ

По его мнению, в целом тренд на патриотизм носит положительный характер

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Некоторые отечественные СМИ в погоне за патриотическим содержанием своих материалов "перегибают палку", хотя сам тренд на патриотизм носит положительный характер, сказал журналу "Эксперт" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, в этом плане всего лишь за три года произошла сильная трансформация. Концентрация материалов с патриотическим содержанием или тональностью очень велика. Кто-то даже перегибает палку, но всегда найдутся те, к кому применима пословица "научи дурака Богу молиться"", - заявил он, комментируя утверждение, что в российских СМИ в последнее время стала доминировать позитивно-патриотическая повестка.

"В целом, рост патриотизма - это тенденция со знаком плюс", - добавил он.

"Думаю, что чувство любви к России, гордости за нее у большинства людей было всегда, но во многих СМИ продвигать такую повестку было не принято. Я бы даже сказал, что частью редакционной политики ряда российских медиа было выражение скепсиса по отношению к собственной стране", - продолжил представитель Кремля.

Он выразил мнение, что "патриотическая тенденция сохранится".

"Ведь быть патриотом - не великое достижение. Это нормальное человеческое состояние. И конечно, мы будем учитывать ошибки, которые были сделаны в прошлом", - отметил Песков.

"Конечно, настанет момент, когда будет востребована более мягкая информационная политика, и тогда мы увидим появление большего количества нейтральных СМИ, которые пишут и про проблемы, и про достижения", - подытожил пресс-секретарь президента.