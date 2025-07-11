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В Кремле в продаже американского оружия Европе для Украины видят "бизнес"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "бизнесом" возможную продажу Соединенными Штатами оружия европейским странам для последующих поставок его Украине.

"Это бизнес. От перемены слагаемых сумма не меняется, все равно происходит накачка Украины оружием", - сказал он.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который ранее высказал намерение поставлять оружие европейским странам НАТО для последующей поставки этих вооружений Украине.

Дмитрий Песков НАТО США Украина Дональд Трамп
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