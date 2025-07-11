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Очень опасный УФ-индекс отмечается в регионах центра европейской части России

Очень опасный УФ-индекс отмечается в регионах центра европейской части России
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство "Москва"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В регионах центра европейской части России отмечается очень высокий ультрафиолетовый индекс, его значение превышает семь, что является опасным уровнем, при нахождении под прямыми солнечными лучами можно получить тепловой удар.

"Очень опасен сейчас ультрафиолет. В центре европейской России сейчас ультрафиолет очень высокий, превышает семерку. Это редко бывает, потому что воздух чистый, облаков нет. В этом диапазоне ультрафиолет 0,20-0,40 микрон, очень жесткий", - сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что "если находиться под прямыми солнечными лучами, то можно и тепловой удар легко получить, перегрев кожу".

Значение УФ-индекса больше 7 означает, что уровень солнечного воздействия является очень высоким. При таком уровне требуется повышенная защита: полуденные часы рекомендовано пережидать внутри помещений, вне помещений нужно оставаться в тени, также необходимо носить одежду с длинными рукавами, шляпы и пользоваться солнцезащитным кремом.


Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ
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