Что произошло за день: пятница, 11 июля

Передача акций Струкова в ЮГК, закон о языковой политике и удар по пятиэтажке в Херсонской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций Константина Струкова в ЮГК. Иск обращен к немедленному исполнению. ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк отменили ограничения на операции с акциями ЮГК на основании полученного судебного документа. "Мосбиржа" и "СПБ биржа" возобновят торги акциями ЮГК с 14 июля.

- Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики России. Русский язык назван в нем одной из основ государственности.

- Россия закроет генконсульство Польши в Калининграде в ответ на решение Варшавы закрыть генконсульство РФ в Кракове. В Польше считают это решение необоснованным.

- Пятиэтажка разрушена в Алешках Херсонской области в результате удара ВСУ. Дом разрушен, информация о пострадавших выясняется.

- Дмитрий Песков отметил "перегибание палки" с патриотизмом в ряде СМИ. Но в целом, рост патриотизма - это тенденция со знаком плюс, отметил он.

- РФС официально включил "Оренбург" в состав РПЛ вместо "Торпедо". Московский клуб исключен из числа участников РПЛ "за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях". "Торпедо" включили в состав участников Первой лиги.

- В регионах центра европейской части России отмечается очень высокий ультрафиолетовый индекс. Его значение превышает семь, что является опасным уровнем, при нахождении под прямыми солнечными лучами можно получить тепловой удар.