Поиск

Что произошло за день: пятница, 11 июля

Передача акций Струкова в ЮГК, закон о языковой политике и удар по пятиэтажке в Херсонской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций Константина Струкова в ЮГК. Иск обращен к немедленному исполнению. ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк отменили ограничения на операции с акциями ЮГК на основании полученного судебного документа. "Мосбиржа" и "СПБ биржа" возобновят торги акциями ЮГК с 14 июля.

- Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики России. Русский язык назван в нем одной из основ государственности.

- Россия закроет генконсульство Польши в Калининграде в ответ на решение Варшавы закрыть генконсульство РФ в Кракове. В Польше считают это решение необоснованным.

- Пятиэтажка разрушена в Алешках Херсонской области в результате удара ВСУ. Дом разрушен, информация о пострадавших выясняется.

- Дмитрий Песков отметил "перегибание палки" с патриотизмом в ряде СМИ. Но в целом, рост патриотизма - это тенденция со знаком плюс, отметил он.

- РФС официально включил "Оренбург" в состав РПЛ вместо "Торпедо". Московский клуб исключен из числа участников РПЛ "за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях". "Торпедо" включили в состав участников Первой лиги.

- В регионах центра европейской части России отмечается очень высокий ультрафиолетовый индекс. Его значение превышает семь, что является опасным уровнем, при нахождении под прямыми солнечными лучами можно получить тепловой удар.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия продолжит доплачивать абхазским бюджетникам в 2026 году

Роспотребнадзор прогнозирует пик заболеваемости энтеровирусными инфекциями в июле-августе

Крупные компании с иностранной долей свыше 20% не смогут исследовать товарный рынок в РФ

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 16 июля сохраняется нулевой

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 16 июля сохраняется нулевой

Пятиэтажка разрушена в Алешках Херсонской области в результате удара ВСУ

Ведущие вузы РФ перейдут на новую систему высшего образования в 2026/27 учебном году

Ведущие вузы РФ перейдут на новую систему высшего образования в 2026/27 учебном году

В президентском указе русский язык назван одной из основ государственности

Минприроды предложило регулировать деятельность центров реабилитации животных

Минприроды предложило регулировать деятельность центров реабилитации животных

Арестован глава ЖКХ района в Дагестане, где произошло массовое отравление водой

"Мосбиржа" и "СПБ биржа" возобновят торги акциями ЮГК с 14 июля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6711 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });