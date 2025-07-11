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В Польше назвали необоснованным решение РФ закрыть генконсульство в Калининграде

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Варшаве недоумевают по поводу решения российских властей закрыть генконсульство Польши в Калининграде.

"МИД России проинформировал, что в ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове закрывается польское консульство в Калининграде", - сообщает в пятницу внешнеполитическое ведомство Польши.

При этом в сообщении отмечается, что в Варшаве действия российской стороны считают "неоправданными", поскольку "Польша не ведет никакой противоправной деятельности на территории России".

МИД Польши также рекомендовал польским туристам воздержаться от поездок в Россию.

Ранее в пятницу российское внешнеполитическое ведомство сообщило: "11 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России. Ему вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование Генерального консульства России в Кракове, российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование Генерального консульства Польши в Калининграде".

На Смоленской площади отметили, что "этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша".

"Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий", - добавили в МИД РФ.

Генеральное консульство Польши в Калининграде было открыто в 1992 году. Через некоторое время Польша построила новое здание Генконсульства.

МИД РФ Калининград Польша Краков
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