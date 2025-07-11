Россия продолжит доплачивать абхазским бюджетникам в 2026 году

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Софинансирование зарплат работников бюджетной сферы в Абхазии со стороны России будет продолжено в 2026 году, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У нас в бюджете предусмотрено более 5 млрд рублей на следующий год, которые идут в том числе и на софинансирование заработных плат, ну и в общем на всё остальное наше партнёрство", - сказал Кириенко журналистам.

По его словам, принято также решение о продолжении программы льготного кредитования.

По словам Кириенко, Россия также оказывает помощь медучреждениям Абхазии, поликлиники и больницы получают рентген-аппараты, другое современное медицинское оборудование.

Он обратил внимание на то, что в курортный сезон нагрузка на медучреждения республики растёт, и остро не хватает узкопрофильных специалистов.

"После обращения Бадры Гунбы президент России Владимир Путин подписал отдельное распоряжение, позволяющее Минздраву России летом отправлять врачей в республику для оказания помощи коллегам. Сейчас в Абхазии находятся семь российских специалистов: реаниматологи, детские врачи, травматологи, - то есть те, чья работа связана с наиболее характерными заболеваниями и травмами в летний период", - отметил Кириенко. Он допустил, что в случае необходимости количество медиков из России может вырасти.