Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 33 дронов ВСУ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в ночь на субботу уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

Согласно ему, 16 БПЛА уничтожено над Брянской областью, 5 - над Черным морем, 4 - над Крымом, 3 - над Ростовской областью, 2 - над Курской областью, и по одному над Воронежской областью, Краснодарским краем и Азовским морем.