Четыре человека погибли в ДТП в Алтайском крае

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Автоавария, в результате которой погибли четыре человека и один пострадал, произошла в Смоленском районе Алтайского края, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого ГУ МВД в субботу.

По данным ведомства, ДТП произошло в 16:10 по местному времени в двух километрах от села Смоленское.

"По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП погибли четверо граждан, находящихся в автомобиле Toyota. Водитель УАЗ госпитализирован", - говорится в сообщении.

По факту ДТП организована проверка. На участке трассы, где произошла авария, дежурят сотрудники ГИБДД.