Полицейский ранен в Курской области из-за атаки украинского дрона

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Курской области из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал полицейский, сообщил в субботу временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

"Сегодня в результате атаки дрона в Глушковском районе при исполнении служебного долга пострадал старший сержант полиции. У 29-летнего мужчины осколочные ранения правой руки, слепое осколочное ранение правой ноги", - написал он в своем телеграм-канале.

Накануне Хинштейн сообщал, что в результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол Беловского района были ранены четыре человека.