Житель Курска погиб при атаке БПЛА на частный дом - власти

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаках беспилотников в областном центре и Щигровском районе.

В Курске в результате удара БПЛА загорелся частный дом и был частично уничтожен огнем. В соседнем домовладении загорелась пристройка, ее потушили пожарные.

"К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина", - сообщил врио губернатора.

Беспилотники также нанесли удары по посёлку Новомедведок и деревне Курносовка Щигровского района. Повреждена вышка сотовой связи. Возгорания пожарными службами уже ликвидированы, проинформировал Хинштейн.