Путин дает старт движению на 275 км новой трассы между Казанью и Екатеринбургом в составе М-12

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия участка "Дюртюли - Ачит" автодороги М-12 "Восток".

Глава государства в среду находится с рабочей поездкой в Магнитогорске и присоединился к мероприятию в режиме ВКС. В ходе церемонии он даст старт движению по новой дороге.

В среду госкомпания "Автодор" запускает движение на 275-километровом участке скоростной платной автотрассы от города Дюртюли (Башкортостан) до поселка Ачит (Свердловская обл.), которая является основной частью нового строительства в рамках продления федеральной магистрали М-12 от Казани до Екатеринбурга.

Скоростная четырехполосная автотрасса Дюртюли - Ачит протяженностью 275 км в составе автомагистрали М-12 проходит по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. На ней создано около сотни искусственных сооружений, включая 50 путепроводов, 25 мостов и шесть транспортных развязок. Строительство велось в рамках президентского поручения о продлении М-12 от Казани до Екатеринбурга.

Проект был разбит на три основных этапа, общая стоимость которых на момент проведения госзакупок в конце 2022 года превышала 240 млрд руб. Первый этап (1211-1351 км трассы М-12, проходит по Башкортостану) стоимостью более 128 млрд руб. строила автодоровская "дочка" ООО "Строительная компания "Автодор" при участии привлеченных субподрядчиков. Одним из наиболее сложных объектов этого этапа является 813-метровый мост через реку Белая.

Второй этап (1352-1443 км, Пермский край) был отдан ООО "Трансстроймеханизация" (входит в "Нацпроектстрой"). Дорога стоила 73 млрд руб., на ней возведено более 30 искусственных сооружений, включая семь мостов.

Третий этап (1444-1486 км, Свердловская обл.) построило АО "ДСК "Автобан", стоимость превысила 39 млрд руб. На этом участке возведен в том числе 525-метровый мост через реку Большая Сарана, самые высокие опоры которого достигают 60 метров.

Плата за проезд по трассе Дюртюли - Ачит взимается как на рамках соответствующих пунктов, так и через бесконтактное считывание транспондеров системой "Свободный поток". Тарификация разделена на три участка: Дюртюли - Бураево (1211-1279 км трассы М-12), Бураево - Октябрьский (1279-1427 км) и Октябрьский - Ачит (1427-1487 км). Стоимость проезда по всем трем участкам для легкового автомобиля составляет без скидок 1,713 тыс. руб., с учетом максимальной 15-процентной скидки по программе лояльности с транспондером T-Pass - 1,456 тыс. руб. Для грузовиков проезд без скидки обойдется в 2,985 тыс. руб., с ее учетом - 2,537 тыс. руб.

Альтернативными новой дороге бесплатными маршрутами, как отмечают в "Автодоре", являются Р-243 через Ижевск и Пермь, а также М-5 "Урал" через Уфу и Челябинск.

Новая трасса повысит связанность Урала с Поволжьем, сократив время в пути легкового транспорта от Казани до Екатеринбурга более чем на 6 часов, грузового - более чем на 4 часа. Ее ввод позволит повысить безопасность движения на существующей сети и вывести грузовой трафик за пределы населенных пунктов, добавили в госкомпании.