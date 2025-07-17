Балтфлот провел тренировку по ПВО с участием более 10 кораблей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Свыше десяти кораблей Балтийского флота провели плановое учение по противовоздушной обороне в пункте базирования в Балтийске, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"В ходе учения экипажи кораблей отработали способы совместного применения сил и средств ПВО корабельных соединений при отражении ударов средств воздушного нападения противника", - говорится в сообщении пресс-службы.

В учении задействовали более десяти надводных кораблей и катеров. В роли условного противника выступили бомбардировщики Су-24 соединения морской авиации Балтфлота.

"При подходе на рубеж ведения огня воздушные цели были условно уничтожены из зенитно-артиллерийских установок, артиллерийских установок АК-630 и других средств противовоздушной обороны кораблей", - сообщили во флоте.

Также военные отработали задачи по уничтожению низколетящих целей, в том числе беспилотников, и постановки огневых задач по различным каналам связи.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).