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В 1,2 млрд руб. оценен ущерб от разлива топлива в Красноярском крае

Почти 80 т дизельного топлива вылилось в реку Енисей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Министерство экологии Красноярского края завершило проверку Обь-Иртышского речного пароходства, чей теплоход допустил аварию и разлив топлива в реку Енисей, сообщила замминистра Юлия Гуменюк.

"По результатам проверки установлено, что в реку Енисей вылилось 79,3 т дизельного топлива. (...) Дополнительно нами оценен вред, причиненный реке Енисей. Мы его оценили в 1,2 млрд рублей", - написала она в своем телеграм-канале.

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Организации направлено требование о возмещении данной суммы в бюджет. По словам Гуменюк, выдано предписание об устранении нарушений природоохранного законодательства, которым установлены четкие требования по восстановлению природы.

В ходе проверки организация вызвана на составление административных протоколов по ч. 4 ст. 8.13 (нарушение правил охраны водных объектов), ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель).

Замминистра также сообщила, что последние пробы в рамках мониторинга за состоянием реки Енисей свидетельствуют об отсутствии превышений по нефтепродуктам.

Как сообщалось, утечка нефтепродуктов в Енисей произошла 8 июня в результате повреждения теплохода, следовавшего с двумя баржами. По предварительным данным, в реку попало около 30 тонн дизельного топлива, нефтяное пятно на воде разлилось на 30 км. Нефтепродукты вновь попали в Енисей 21 июня при подготовке к подъему затонувшего судна.

Енисей Красноярский край Юлия Гуменюк
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