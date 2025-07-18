Мосбиржа открылась в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу продолжил коррекционное снижение из-за фиксации прибыли игроками после роста рынка с начала недели; негативом выступают риски новых антироссийских санкций ЕС, поддержкой - улучшение внешней фондовой конъюнктуры и подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $69,4 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов просел на 0,2%, лидируют в откате акции "Сургутнефтегаза" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2755,56 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июля, составляет 78,1856 руб. (+22,71 копейки).

Подешевели также акции "Норникеля" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), ОК "Русал" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "НЛМК" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,5%), ВТБ (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

В пятницу с дивидендным "гэпом" на Мосбирже будут торговаться на основной сессии акции Сбербанка (выплаты за 2024 год - 34,84 рубля на акцию каждого типа), "Аэрофлота" (выплаты - 5,27 рубля).

Братислава в пятницу прекратит блокировать одобрение 18-го пакета санкций Евросоюза против России, заявил в четверг вечером премьер Словакии Роберт Фицо. По информации европейских СМИ, в видеообращении он пояснил, что даст указание словацким представителям в пятницу поддержать санкционный пакет.

"Продолжать блокировать 18-й пакет санкций завтра было бы контрпродуктивно. Все возможности на данный момент исчерпаны, и сохранение нашей позиции блокирования уже поставило бы под угрозу наши интересы", - приводят СМИ слова Фицо.

Ранее на этой неделе Фицо заявлял, что намерен блокировать одобрение 18-го пакета санкций до тех пор, пока не получит более конкретные гарантии от Брюсселя в вопросах энергетики. Он отмечал, что в данном случае выражает не только свою позицию. По его словам, словацкие политические партии тоже сочли недостаточными гарантии, предложенные стране Еврокомиссией в связи с планом ЕС отказаться от российского газа после 2028 года.

В ЕС, как сообщалось, во вторник в очередной раз не смогли согласовать 18-й пакет санкций в отношении России. Для одобрения этих мер требуется согласие всех стран-членов Евросоюза. Еще одна попытка одобрить санкции состоялась в среду, но также не принесла результата из-за позиции Братиславы.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, рынок акций РФ начал корректироваться вниз накануне, в динамику индексов вмешались дивидендные отсечки в "тяжеловесных" акциях, а также геополитика. Российский МИД заявил, что Москва считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют Киеву своим вооружением бить вглубь РФ, отметил аналитик. С другой стороны, поддержкой для рынка остаются крепнущие ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 25 июля, поскольку выходящие данные Росстата говорят о замедлении инфляции.

В пятницу произойдет отсечка дивидендов по акциям "Аэрофлота" и Сбера. Индекс МосБиржи все еще остается в состоянии консолидации, но торговый диапазон 2700-2900 пунктов может сместиться вниз в область 2600-2800 пунктов, полагает Калачев.

Индексы акций в США накануне выросли на 0,5-0,8%, причем обновили максимумы S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,8%). Инвесторы оценивали статданные США, которые оказались лучше ожиданий, а также изучали отчетность компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 7 тыс. - до 221 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали роста показателя - до 235 тыс.

Розничные продажи в США в июне выросли на 0,6% к предыдущему месяцу, намного сильнее прогноза экспертов, предполагавшего подъем на 0,1%. В мае продажи сократились на 0,9%. В годовом сравнении розничные продажи увеличились на 3,9% после роста на 3,3% в мае.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в пятницу цены умеренно проседают после роста накануне выше $69 за баррель Brent на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в пятницу составила $69,44 за баррель (-0,1%), августовская цена фьючерса на WTI - $67,46 за баррель (-0,1%).

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду нанесла удары по Сирии, а также сообщила об отправке подкрепления на сирийскую границу. Это усилило опасения по поводу перебоев поставок нефти из региона в случае дальнейшей эскалации или разрастания конфликта.

Кроме того, атаки беспилотников на нефтяные месторождения в иракском Курдистане привели к сокращению добычи нефти примерно на 150 тыс. баррелей в сутки.