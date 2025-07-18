Военные РФ заявили о наступательных действиях группировки "Центр" в ДНР и Днепропетровской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" в течение недели вела наступательные действия в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - говорится в недельной сводке министерства обороны.

По его данным, за неделю группировкой взяты под контроль населенные пункты Николаевка, Маяк и Попов Яр в ДНР.

"Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии", - информирует российское военное ведомство.

Потери украинских сил за неделю в зоне действий группировки "Центр" составили до 2 975 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин. Уничтожено 33 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.