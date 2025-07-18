Военные за неделю сбили более 1,3 тысячи беспилотников ВСУ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели сбили 1 387 беспилотников самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ), а также две ракеты "Нептун", заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 28 управляемых авиационных бомб и 1387 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.