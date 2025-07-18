Минобороны РФ сообщило о поражении 14 беспилотников над регионами РФ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в пятницу днем нейтрализовали 14 украинских беспилотников самолетного типа.

"В период с 12:05 до 13:55 дежурными средствами ПВО уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять - над территорией Калужской области, три - над территорией Московского региона и по одному - над территориями Брянской и Орловской областей", - сообщили в Минобороны РФ.

По последним данным мэра Москвы Сергея Собянина, сбит четвертый беспилотник, летевший в направлении Москвы.