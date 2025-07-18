В перечень иноагентов внесены журналист Маша Майерс и интернет-проект об активизме

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами интернет-ресурс о гражданском активизме "Activatica.org" и еще семь граждан.

В список иноагентов включены блогер Дмитрий Великий, историк и преподаватель Василий Жарков, журналисты Ксения Кириллова и Фелицата Ольшевец (Маша Майерс), проживающая в США поэт и переводчик Наталья Резник, бывшая муниципальный депутат из Петербурга Ксения Торстрем и блогер из США, специализирующийся на производстве электроники, Дмитрий Храмцов.

В связи с ликвидацией из реестра исключены ООО "Битрэй" и красноярская региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций "Интерра".

Все они, по данным Минюста, живут не в России. Всем им вменяется распространение фейков о решениях и политике российских властей, а Великому и Резник - еще и распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа российской армии. Все они, кроме Жаркова, выступали против СВО, следует из пресс-релиза. Великий собирал деньги в поддержку ВСУ, Храмцов оказывал ВСУ финансовую поддержку, сообщил Минюст.

Кроме этого, Великий участвовал в распространении контента иноагентов и нежелательных для России организаций и "взаимодействует с иностранной организацией".

По данным Минюста, Жарков принимал участие в создании и распространении контента иноагентов и нежелательных организаций, "принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ", взаимодействует с иностранными организациями, в том числе нежелательными для России.

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