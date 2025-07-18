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В Якутии введут ЧС регионального уровня из-за паводков

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев поручил ввести в регионе режим ЧС в связи с подтопление трех районов из-за паводка. Он сообщил об этом в Telegram.

"Поручил ввести в республике режим ЧС регионального характера. Это позволит оперативно направить ресурсы на ликвидацию последствий наводнения и приступить к восстановительным работам после спада воды", - написал он.

По его данным, прошедшие сильные дожди в регионе вызвали паводок на реке Индигирка. Пострадали Момский, Абыйский и, больше всего, Оймяконский районы.

В подтопленных населенных пунктах работают сотрудники МЧС и Службы спасения. Туда доставлены гуманитарные грузы.

Николаев также поручил до 1 августа разработать комплекс мер по ликвидации последствий паводка.

По предварительным данным, в результате паводка в Оймяконском районе подтоплено почти 330 дворовых территорий и домов в пяти населенных пунктах. В Момском районе паводком затронуты три села, где подтоплены 55 дворов и четыре дома. В поселке Кюберганя Абыйского района подтоплено 16 дворов.

Айсен Николаев МЧС Индигирка Момский район Абыйский район Якутия Оймяконский район
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