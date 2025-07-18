За разглашение гостайны в СМИ или интернете граждан предложено штрафовать на 30 тысяч рублей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, которая вводит в КоАП штрафы для граждан за разглашение составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну сведений в СМИ или интернете, если в их действиях отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния.

Эти поправки комитет одобрил ко второму чтению законопроекта № 899947-8.

Речь идет о разглашении гражданами "составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну сведений с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, если в действиях отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния". Теперь ответственность предусмотрена не только для юридических лиц, но и для граждан (от 20 тысяч до 30 тысяч рублей) и должностных лиц (от 50 тысяч до 100 тысяч рублей). Санкция для юридических лиц сохраняется в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.