Минцифры назвало фейком сообщения о сборе данных через "Профиль молодого человека"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минцифры России назвало недостоверной информацию о сборе данных на молодых людей через "Профиль молодого человека" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

"Информация о якобы сборе данных россиян до 35 лет при помощи "Профиля молодого человека" - фейк. Этот сервис Госуслуг позволит молодым людям при желании загружать в личный кабинет свои данные вручную или из государственных информационных систем, только для того, чтобы получать электронные услуги. Удалить свой цифровой профиль можно в любой момент", - заявили в пресс-службе Минцифры.

Там отметили, что речь не идет об автоматической загрузке данных в профиль. "Они отображаются на Госуслугах, только если пользователь сам их запрашивает. После завершения сессии они удаляются с портала", - уточнили в пресс-службе.

Минцифры напоминает, что в настоящее время подобный механизм используется, например, при поступлении в вузы или колледжи.

"Абитуриенты могут загрузить сведения о своей успеваемости, олимпиадах и других достижениях в личный кабинет. При подаче заявления учебное заведение считает их верифицированными - подавать бумажные документы лично уже нет необходимости", - говорится в сообщении.

"Для обеспечения безопасности портала применяется многоуровневая защита, все сведения надежно защищены", - подчеркнули в министерстве.

В пятницу председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что на Госуслугах появится новый сервис "Цифровой профиль молодого человека", в котором будут содержаться сведения о профессиональной, социальной и образовательной жизни пользователей до 35 лет.