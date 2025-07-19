Три человека погибли при пожаре в доме в Самарской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме в поселке Подлесный в Волжском районе Самарской области, есть жертвы, сообщает ГУ МЧС по региону.

В результате пожара погибли две женщины и мужчина.

Информация о возгорании поступила в 2:50 (1:50 по московскому времени). Открытое горение было ликвидировано в 5:30 (4:30 по московскому времени) на площади 250 кв. м.

Для тушения огня было привлечено 40 специалистов и 13 единиц техники.