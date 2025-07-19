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Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в субботу на 6 км трассы Р-207 в районе села Большая Елань в Пензенском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

"В результате ДТП погибли 4 человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля, в том числе двое детей. Еще 3 человека из грузовика пострадали - их госпитализировали", - говорится в сообщении.

Renault Logan и "ГАЗель" столкнулись на трассе в 7:00.

Пензенская область
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