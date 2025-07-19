Две фуры столкнулись и загорелись в Омской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Предположительно два человека погибли в результате столкновения двух большегрузных автомобилей в Омской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД в субботу.

Сообщение о ДТП на 563 км автодороги Тюмень - Омск поступило в 15:55 по местному времени (12:55 по Москве).

"Предварительно установлено, что произошло столкновение двух большегрузных автомобилей, с последующим их возгоранием", - говорится в сообщении.

Движение на этом участке дороги частично перекрыто, сотрудники госавтоинспекции осуществляют регулировочные действия.

Как уточняет пресс-служба областной прокуратуры, в результате ДТП предположительно погибли два человека (водители большегрузов).