ЛЭП повреждена при падении дрона в Калужской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о повреждении ЛЭП в субботу из-за падения беспилотника.

"Сегодня днем силами ПВО уничтожен один БПЛА на территории Барятинского района. При падении БПЛА повреждена линия электроснабжения", - написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил губернатор, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Ведутся работы по восстановлению электричества.

На месте работает оперативная группа.