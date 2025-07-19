Военные нейтрализовали 14 дронов ВСУ над тремя областями РФ и московским регионом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в субботу с 11:30 до 15:00 по московскому времени сбили и перехватили четырнадцать беспилотников ВСУ над четырьмя областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА - над территориями Брянской области, четыре БПЛА - над территорией Московского региона и по одному БПЛА - над территориями Тверской и Калужской областей", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с 8:30 до 11:30 в небе над Брянской и Смоленской областями были сбиты десять украинских беспилотников самолетного типа.