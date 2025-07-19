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Комитет Думы рекомендовал принять поправки о блокировке контента за дискредитацию ценностей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять поправки, обязывающие владельцев соцсетей и аудиовизуальных сервисов блокировать доступ к произведениям, дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Согласно одной из поправок владелец сайта или страницы сайта, которые используются для организации и распространения "совокупности аудиовизуальных произведений", доступ к которым предоставляется за плату или при условии просмотра рекламы, и доступ к которым в течение суток составляет более 100 тысяч пользователей интернета, находящихся на территории РФ, обязан "не допускать распространение аудиовизуальных произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание".

Владелец такого сервиса обязан в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение аудиовизуального произведения, в отношении которого министерством культуры принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и пропагандирующие их отрицание.

Согласно еще одной поправке владелец социальной сети, доступ к которой в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей, находящихся в РФ, обязан в течение суток ограничить доступ "к распространяемому на персональной странице пользователя социальной сети аудиовизуальному произведению", в отношении которого министерством культуры принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и пропагандирующие их отрицание.

Автором поправок выступил первый замглавы комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Закон, как предусматривает вариант второго чтения, вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Поправки внесены к проекту закона (795487-8), который предлагает расширить перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм, если в нем есть материалы, пропагандирующие отрицание или дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Минкультуры, согласно проекту закона, наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее предоставленное (выданное) прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или сведений об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий в ранее предоставленном (выданном) прокатном удостоверении.

При этом прокат и (или) показ фильма без учета указанных изменений будет приравниваться к прокату и (или) показу фильма без прокатного удостоверения, говорится в проекте закона.

Также уточняется понятие показ фильма, предусмотрев, что таковым будет являться также его распространение посредством аудиовизуального сервиса

Законопроект внесен в Госдуму в конце 2024 года группой депутатов и сенаторов.

Госдума
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