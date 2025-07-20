Минобороны РФ сообщило об уничтожении 40 дронов за 3,5 часа

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО в период с 20:00 до 23:30 по Москве перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

"21 БПЛА - над территорией Брянской области, 9 БПЛА - над территорией Калужской области, 4 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, 2 БПЛА - над территорией Курской области,2 БПЛА - над акваторией Черного моря, 1 БПЛА - над территорией Тульской области, 1 БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее Минобороны сообщило, что с 15:00 до 19:00 субботы средства ПВО нейтрализовали 27 украинских беспилотников над регионами РФ, четыре из них над Московским регионом.