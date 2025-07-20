Поиск

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 40 дронов за 3,5 часа

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО в период с 20:00 до 23:30 по Москве перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

"21 БПЛА - над территорией Брянской области, 9 БПЛА - над территорией Калужской области, 4 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, 2 БПЛА - над территорией Курской области,2 БПЛА - над акваторией Черного моря, 1 БПЛА - над территорией Тульской области, 1 БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее Минобороны сообщило, что с 15:00 до 19:00 субботы средства ПВО нейтрализовали 27 украинских беспилотников над регионами РФ, четыре из них над Московским регионом.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе

Что произошло за день: суббота, 19 июля

Над регионами России с 15:00 до 19:00 уничтожены 27 дронов ВСУ

На Запорожской АЭС опровергли сообщения о возгорании на территории станции

Оператор железнодорожных перевозок сообщил о задержке 12 поездов в Крым и из Крыма

На перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области открыто движение поездов

Число рейсов Turkish Airlines в РФ может сократиться из-за нарушений прав пассажиров

Число рейсов Turkish Airlines в РФ может сократиться из-за нарушений прав пассажиров

Российские военные уничтожили за ночь 71 беспилотник ВСУ

Движение поездов приостановлено в Ростовской области после падения обломков БПЛА

Определять потолок цен на российскую нефть будет Еврокомиссия

Определять потолок цен на российскую нефть будет Еврокомиссия
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6778 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });