Мишустин начал поездку по регионам ДФО

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск, где в понедельник осмотрит строящийся новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта, автомобильный пункт пропуска через госграницу "Кани-Курган" и таможенно-логистический терминал "Каникурган".

Также в программе председателя правительства посещение социально-культурного объекта.

Мишустин встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Из Благовещенска премьер отправится в Читу, где, в частности, проведет совещание по вопросу "О развитии экспорта зерна".

Глава правительства уже традиционно во второй половине лета совершает поездку по регионам Дальневосточного федерального округа.