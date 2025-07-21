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Мишустин начал поездку по регионам ДФО

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск, где в понедельник осмотрит строящийся новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта, автомобильный пункт пропуска через госграницу "Кани-Курган" и таможенно-логистический терминал "Каникурган".

Также в программе председателя правительства посещение социально-культурного объекта.

Мишустин встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Из Благовещенска премьер отправится в Читу, где, в частности, проведет совещание по вопросу "О развитии экспорта зерна".

Глава правительства уже традиционно во второй половине лета совершает поездку по регионам Дальневосточного федерального округа.

Михаил Мишустин ДФО Амурская область
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