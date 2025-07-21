Крупное скопление останков древних китов нашли российские ученые в Арктике

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российские ученые обнаружили скопление останков древних китов на месте отступившего ледника, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в понедельник.

В ходе высадки на остров Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа ученые ААНИИ зафиксировали аномально быстрое отступление ледника: менее чем за 20 лет ледниковый купол острова разделился на две части, обнажив поверхность площадью в несколько квадратных километров.

"На вышедшей из-под ледника морской террасе в большом количестве обнаружены кости китов. Некоторые скелеты, вытаивающие из мерзлоты на периферии ледника, характеризуются хорошей сохранностью", - сообщил научный сотрудник ААНИИ Никита Демидов, которого цитирует пресс-служба.

По словам Демидова, палеонтологическая находка свидетельствует об эпизоде крайне быстрого изменения уровня моря в районе самого северного архипелага Евразии, произошедшего в последние несколько тысяч лет. Он добавил, что степень сохранности находок увеличивается при движении от берега моря к леднику.

Открытие произошло в процессе изучения многолетней мерзлоты в рамках научной программы экспедиции "Арктический плавучий университет-2025".