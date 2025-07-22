Обсуждение меморандумов планируется на очередном раунде переговоров РФ и Украины

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На очередном раунде российско-украинских переговоров планируется обсуждение проектов меморандумов обеих сторон по урегулированию, о точной дате будет сообщено, когда Кремль будет к этому готов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Надеемся, что (переговоры - ИФ) будут на этой неделе. Как будем готовы, сделаем сообщение по срокам", - сказал он журналистам.

"Тема переговоров достаточно сложная, помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", - добавил Песков.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в ходе третьего раунда будет начата подготовка его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Песков заявил: "Сначала предстоит много поработать перед тем, как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне".

При этом Песков отметил, что на Украине все еще действует запрет на переговоры с российской стороной.



