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Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду

Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Переговоры по урегулированию на Украине запланированы на среду, 23 июля в Стамбуле, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с их подготовкой.

"Ожидаем, что основным переговорным днем станет среда, 23 июля", - сказал "Интерфаксу" источник в Стамбуле.

Эту информацию подтвердил источник и в Москве.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля сообщил, что встреча российской и украинской делегаций запланирована на среду, 23 июля в Турции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал 22 июля, что на очередном раунде российско-украинских переговоров планируется обсуждение проектов меморандумов обеих сторон по урегулированию.

"Тема переговоров достаточно сложная, помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", - добавил он.

Комментируя слова Зеленского о том, что в ходе третьего раунда будет начата подготовка его встречи с президентом России Владимиром Путиным, Песков заявил: "Сначала предстоит много поработать перед тем, как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне".

Владимир Зеленский Дмитрий Песков Стамбул Турция Украина Владимир Путин
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