Казахстан закроет пункт пропуска "Сарым" на границе с Россией до конца 2026 года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Казахстан закроет пункт пропуска "Сарым" на границе с Россией на реконструкцию до конца 2026 года, пункт будет закрыт для легкового и общественного транспорта, проезд грузового транспорта ограничат до 200-250 машин в сутки, сообщила пресс-служба нацкомпании "Казавтожол" ("Автомобильные дороги Казахстана").

Пункт закроют с 4 августа и ориентировочно до 31 декабря 2026 года.

Грузовикам разрешат пересекать границу по электронной очереди с пропускной способностью 200-250 транспортных средств в сутки.

Нацкомпания рекомендует альтернативные пункты пропуска для пересечения государственной границы:

1. "Шаган" (Казахстан) / "Теплое" (Россия) - двусторонний, для граждан Казахстана и Российской Федерации. Расположен на 33 км автодороги KZ07-01 Уральск - граница РФ (п/п Шаган);

2. "Аксай" (Казахстан) / "Илек" (Россия) - международный. Расположен на 144 км автодороги KZ07-04 Подстепное - Федоровка - граница РФ (п/п Аксай);

3."Таскала" (Казахстан) / "Озинки" (Россия) - международный. Расположен на 104 км автодороги KZ07-06 Уральск - Таскала - граница РФ (п/п Таскала).

"Казавтожол" призывает всех участников дорожного движения заранее планировать маршрут и учитывать возможное увеличение трафика на указанных направлениях, рекомендует выезжать заблаговременно для своевременного и комфортного пересечения границы.

АО "НК "Казавтожол" - национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения общей протяженностью 25 тысяч километров. Компания наделена функциями контроля за строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием автомобильных дорог международного и республиканского значения и развития объектов придорожного сервиса вдоль трасс.