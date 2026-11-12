Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг сохранил позитивный импульс вечера среды после завершения трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби, которые не принесли прорывных решений, но оставили шансы для соглашения о заключении мира; сдерживающим фактором выступает коррекция нефти вниз (январский фьючерс на Brent торгуется ниже $92 за баррель после роста накануне вечером выше $94) и данные Росстата об ускорении инфляции.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2495,19 пункта (+0,2%), индекс РТС - 950,91 пункта (+0,2%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "ВК" (+4,5%), АФК "Система" (+1,6%), "Северстали" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 ноября, составляет 82,6617 руб. (+11,31 копейки).

Также подросли акции ВТБ (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Русала" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "ИКС 5" (+0,1%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,5%), "НЛМК" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Годовая инфляция в РФ в октябре, по оценке на основе недельных данных, сложилась вблизи 7%, говорится в материале ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям и трансмиссии ДКП. Банк России в октябре повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%. В ЦБ по-прежнему ждут возвращения инфляции к 4% в 2027 году.

В третьем квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8,0% в пересчете на год после 4,8% во втором квартале.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 3 по 9 ноября составил 0,12% после снижения цен на 0,04% с 27 октября по 2 ноября, роста на 0,08% с 20 по 26 октября, на 0,05% с 13 по 19 октября.

Из данных за октябрь и начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 ноября ускорилась до 6,97% с 6,95% на 2 ноября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует 13 ноября.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2026 году составляет 7,1% (вырос с 7,0% по опросу в начале октября). Абсолютное большинство экспертов при этом ожидает, что ЦБ в декабре сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 14%.

Представитель американской группы переговорщиков Джаред Кушнер заявил в среду в соцсети X, что несмотря на значительные разногласия по Украине, нужно опираться на достигнутый прогресс и продвигаться к более широким многосторонним переговорам, которые могут привести к миру, а также к суверенитету, безопасности и процветанию Украины.

Также Кушнер заявил, что во время визита вместе с коллегой Стивом Уиткоффом в Москву в четверг обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным подготовленные вместе с Украиной и европейскими странами предложения по урегулированию конфликта. "В тесной координации с Украиной и европейскими партнерами мы согласовали предложения, которые мы обсудим с президентом Путиным в Москве завтра", - написал он в соцсети X.

Кушнер также отметил, что после этого у американских переговорщиков пройдут консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС нацелились на сопротивления 2510 пунктов и 955 пунктов соответственно. Инвесторы с оптимизмом восприняли заявления главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского о приближении сторон к миру по итогам трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби, а также о запланированном на четверг визите спецпосланников США по украинского кризису в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Официальные лица после переговоров также отметили прогресс в вопросе безопасности и наличие базы для дальнейших обсуждений. Инвесторы на рынке оказались воодушевлены сохранением надежд на дальнейшие переговоры, оправдание которых может вернуть индекс МосБиржи выше 2500 пунктов.

Аналитик ФГ "Финам" Анна Котельникова также отмечает, что позитивным фактором для рынка стали итоги трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби: несмотря на отсутствие существенных прорывов, общая риторика участников переговоров сохранила надежды на дальнейшее продвижение к мирному урегулированию. Также в четверг, 12 ноября, в первой половине дня ожидается встреча Путина со спецпосланниками президента США Кушнером и Уиткоффом.

Нефть в среду выросла на фоне снижения ожиданий скорой деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, продолжающихся атак на суда в Ормузском проливе и заявлений секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсена Резаи о недопустимости вывоза обогащенных ядерных материалов из страны.

В случае положительного новостного фона и продолжения движения индекса МосБиржи вверх сопротивлением может выступить уровень 2548 пунктов. В случае разворота поддержку может составить уровень 2392 пункта, рядом с которым проходит 50-дневная скользящая средняя, считает Котельникова.

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-1,6% во главе с Nasdaq, отыграв потери предыдущей сессии, вызванных худшими, чем ожидалось, данными об октябрьской инфляции в США.

Такие данные повышают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики уже на декабрьском заседании Федеральной резервной системы, по мнению участников рынка. Более того, некоторые допускают, что ставка будет повышена сразу на 50 базисных пунктов, а не на обычные 25 б.п.

В среду положительным фактором для американского рынка акций стала сильная отчетность поставщика решений в сфере облачной инфраструктуры CoreWeave, акции которого подскочили почти на 25%.

В Азии утром в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,02%, австралийский ASX просел на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,2-0,8%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены вновь снижаются после роста накануне из-за ослабления надежд на дипломатическое урегулирование ближневосточного конфликта после новых заявлений Тегерана.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве в четверг составила $91,64 за баррель (-1,2% и +1,4% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $85,62 за баррель (-1,1% и +0,6% в среду).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность проведения личных переговоров с высокопоставленным представителем иранской службы безопасности в попытке положить конец войне, которая, по его мнению, является препятствием для Республиканской партии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников газеты, в последние дни президент США Дональд Трамп сказал своим высокопоставленным помощникам и коллегам, что он открыт для возобновления переговоров Вэнса с Ираном и уполномочил его вести переговоры.

Собеседники издания отметили, что столица Катара - Доха рассматривается в качестве возможного места проведения следующего этапа переговоров, если Вэнс и иранские официальные лица согласятся встретиться.

В среду нефть выросла на фоне известий, что Тегеран не допустит вывоза обогащенных ядерных материалов из страны, о чем заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. "Мы не позволим, чтобы хотя бы одна частица обогащенных ядерных материалов покинула Иран", - приводит Press TV его слова.

Вашингтон неоднократно отмечал, что ядерная проблематика должна стать частью любых первоначальных переговоров с Тегераном, направленных на прекращение американо-иранского военного конфликта.

Росту стоимости нефтяных фьючерсов также способствовала обеспокоенность трейдеров продолжающимися атаками на суда в Ормузском проливе. По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, в октябре нападениям в регионе подверглись 37 судов - это максимальный месячный показатель с начала конфликта на Ближнем Востоке.