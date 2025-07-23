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Фигурантку дела о контрабанде в КНР леса на 141 млн руб. осудили в Приморье

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Артемовский городской суд в Приморском крае вынес приговор участнице организованной группы, занимавшейся контрабандой лесоматериалов в Китай, сообщает управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"С учетом активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников подсудимой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года девять месяцев", - говорится в сообщении.

В доход государства конфисковано имущество осужденной в размере 814 тыс. рублей.

По данным управления Генпрокуратуры, 37-летняя жительница Хабаровского края обвинялась в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов, в крупном размере, в составе организованной группы).

Суд установил, что фигурантка дела в 2019-2021 гг. была участницей организованной группы, от имени подконтрольных лесозаготовительных и посреднических компаний она изготавливала фиктивные документы о заготовке древесины.

На основании этих документов семь российских внешнеторговых компаний экспортировали в Китай лесоматериалы на общую сумму свыше 141 млн руб. без легальных документов об их происхождении.

Уточняется, что контрабандно вывозилась древесина особо ценных пород - дуба монгольского и ясеня маньчжурского.

Часть контрабанды стоимостью 13,5 млн рублей была задержана правоохранительными органами.

Приговор в законную силу еще не вступил.

РФ Приморский край Китай
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