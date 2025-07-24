ЦБ к осени 2026 года упростит перевод ценных бумаг розничных инвесторов между депозитариями

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России готовит изменения для упрощения междепозитарного перевода ценных бумаг розничных инвесторов, в частности, планирует установить максимальное время для его проведения, заявил конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций" директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин.

"Точно нужно сделать так, чтобы междепозитарные переводы работали максимально быстро, особенно то, что касается розничных инвесторов. В этом смысле мы готовим ряд изменений", - сказал он.

Он отметил, что уже реализована возможность при междепозитарных переводах отказаться от встречного поручения на зачисление. "Далее мы будем на уровне подзаконных актов серьезно упрощать процесс переводов, включая стандартизацию, установление требований к максимальному времени проведения междепозитарного перевода, к тому, чтобы по сути поручения были предзаполнены автоматически на стороне депозитария", - сказал Пронин.

Он добавил, что в качестве технологической основы для изменений можно рассматривать разработанный Национальным расчетным депозитарием (НРД, входит в группу "Московской биржи") сервис быстрого перевода ценных бумаг.

"Планируется, что все эти сервисы в отношении me2me-переводов по физическим лицам мы сможем запустить уже после 1 сентября 2026 года. Сроки достаточно ограниченные, но надеемся, что мы вместе с вами справимся", - резюмировал Пронин.

О том, что НРД разработал систему быстрого перевода ценных бумаг и начинает тестировать ее с брокерами, стало известно еще в августе 2023 года.

В декабре 2024 года председатель правления "Мосбиржи" Виктор Жидков говорил, что сервис готов к работе, семь профучастников подали заявки на интеграцию с ним. "БКС Мир инвестиций" подключился к сервису в декабре 2024 года, "Ренессанс брокер" - в июле 2025 года.