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Минздрав предложил ввести механизм врачебной комиссии в случае частых больничных

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минздрав России разработал проект изменений в приказ об условиях и порядке формирования листков нетрудоспособности, сообщили в пресс-службе министерства.

Он предполагает, что если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения за медпомощью, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более, лечащий врач передает медицинскую документацию врачебной комиссии. Исключение - уход за больным ребенком и другими членами семьи, медицинская реабилитация, получение гражданами медпомощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии.

"Частое оформление листов нетрудоспособности может свидетельствовать о необходимости проведения более углубленной оценки состояния здоровья пациента. Главная задача врачебной комиссии в этой ситуации - выявление факторов, влияющих на частоту заболеваний, и разработка комплексного плана лечения и профилактики, что в конечном итоге способствует улучшению качества жизни и трудоспособности пациента", - добавили в Минздраве.

Полученные данные позволят не только выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии, но и благодаря активным профилактическим мероприятиям возвращать к профессиональной деятельности, например, работников из так называемой групп риска.

Минздрав РФ
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