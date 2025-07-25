Обломки БПЛА попали в пассажирский поезд на Кубани, есть раненые

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Обломки украинского беспилотника повредили пассажирский поезд в Краснодарском крае, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке БПЛА. В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадали два человека. Повреждения железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано, возгораний нет.



В Темрюкском и Славянском районах повреждены частные дома, без пострадавших, добавил Кондратьев.