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В СК предложили решать проблему зацепинга бесплатными спортсекциями и модернизацией вагонов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Московском регионе сохраняется проблема гибели так называемых зацеперов - подростков, залезающих на движущиеся электропоезда ради эффектных фотографий и видеороликов, сообщил исполняющий обязанности руководителя Западного межрегионального управления на транспорте (ЗМСУТ) СКР Виктор Козлов.

"Основная категория зацеперов - это дети от 10 до 15 лет. Уже в этом году погибли 14 человек. В 90% случаев смерть наступила в результате поражения электрическим током", - сказал Козлов в интервью "Интерфаксу".

По его словам, последняя тенденция у зацеперов - "действия с пантографом (устройство, которое передает электричество от воздушной контактной сети к поезду - ИФ), когда они пытаются снять фото или видео на фоне искрения, что чаще всего заканчивается печально".

"Проблема зацепинга больше всего характерна для Московского региона. К сожалению, активное развитие (такого вида развлечений - ИФ) происходит за счет общения молодых людей в закрытых каналах и группах в различных мессенджерах, где они делятся соответствующим контентом, фото и видеозаписями, положительно оценивая это опасное увлечение", - сказал Козлов.

Для решения проблемы, отметил он, "нужно подключать все системы профилактики". "Ведь часто о том, что подросток занимается зацепингом, известно и родителям, и школе. Больше половины зацеперов - это дети, которые требуют повышенного внимания", - сказал глава ЗМСУТ.

По его мнению, "хорошей альтернативой может стать доступный спорт, чтобы ребенок мог бесплатно посещать секции и заниматься физической культурой".

"Второй вопрос - это технический подход. Наиболее результативный путь - это замена старого подвижного состава. Новые электропоезда, такие как "Ласточка", "Иволга", "Сапсан", не имеют межвагонного пространства, откуда зацеперы поднимаются на крышу поезда", - сказал Козлов.

"Сейчас мы активно ведем профилактическую работу и совместно с Московской железной дорогой, и с управлением на транспорте МВД, также привлекаем уполномоченных по правам ребенка и администрации регионов, чтобы повлиять на эту печальную статистику", - добавил глава управления СКР.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте interfax.ru.

СКР Московский регион
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