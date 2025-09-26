Поиск

Суд начнет рассматривать второй иск Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Николаеву 17 октября

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Владивостока отложил на 17 октября предварительное судебное заседание по рассмотрению второго иска Генпрокуратуры об изъятии активов бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и ряда физлиц.

"В иск изменения не вносились. Предварительное заседание отложено в связи с тем, что прокуратура приобщила к делу еще 47 томов. Пока судья дала (защите - ИФ) время для ознакомления, чтобы мы могли высказаться относительно возможности приобщить эти документы", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Николаева Александр Бондаренко.

Генпрокуратура подала 'этот иск 4 сентября. Ведомство просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Среди ответчиков, помимо Владимира Николаева, числятся его мать Раиса Николаева, сестра Виктория Николаева, еще пять физлиц, в том числе бывший партнер Николаева по бизнесу Дмитрий Глотов и его сын Богдан Глотов, а также девять ООО.

Раиса Николаева является владельцем или совладельцем ряда юрлиц-ответчиков, Виктория Николаева - действующий депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Общая сумма требований к ответчикам не уточнялась. По данным "Коммерсанта", речь в иске идет о требовании Генпрокуратуры изъять в собственность государства активы на сумму 5,3 млрд рублей, а также свыше 700 млн рублей.

Николаев занимал кресло мэра в 2004-2007 годах, его полномочия были прекращены досрочно, поскольку в декабре 2007 года он был осужден условно на 4,5 года лишения свободы за должностные преступления (злоупотребление полномочиями и превышение полномочий). Он также на три года был лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Позднее Николаев в добровольном порядке в полном объеме возместил ущерб, который, по данным прокуратуры, составил около 13 млн рублей.

Генпрокуратура Владивосток Госдума Виктория Николаева Раиса Николаева Владимир Николаев
