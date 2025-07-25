Колокольцев отказался от идеи усложнить механизмы допуска за руль пожилых водителей

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение об исключении из проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России пункта, предполагающего усовершенствование механизмов допуска за руль водителей старше 60 лет.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк в пятницу.

По ее словам, решение было принято министром с учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения.

Волк напомнила, что ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен для общественного обсуждения проект указа президента РФ об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

"Работа по совершенствованию законодательства в области безопасности дорожного движения будет продолжена", - сказала представитель МВД.

Как говорится в 34-м пункте проекта стратегии, "с 2017 по 2024 год количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%, погибших - на 33%, раненых - на 22%".

В документе отмечается, что водители старше 60 лет "наиболее часто становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий по сравнению с представителями других возрастных групп".

"Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении, в первую очередь в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств", - говорится в проекте стратегии.